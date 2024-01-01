«Железно Пермь» получил разрешение на строительство третьего многоэтажного дома
Здание будет построено на месте бывшего мясокомбината
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Железно Пермь» получило разрешение на возведение третьего многоквартирного жилого дома в районе ул. Дзержинского. Это вторая очередь строительства ЖК на месте Пермского мясокомбината. Информация содержится в реестре разрешений на строительство. Оно было выдано краевым минимущества 27 декабря 2023 года.
Площадь участка — 11 380 кв. м. Здание будет размещаться по адресу: Пермь, ул. Дзержинского, 31б.
Напомним, в декабре 2022 года между минимущества и девелопером было подписано соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) бывшего мясокомбината. Это было первое соглашение о КРТ на территории Перми, инициатором которого стал застройщик.
Участок площадью 11,36 га, перешёл в собственность структуры кировского девелопера «Железно Пермь». Ранее имущественный комплекс пермского предприятия приобрёл кировский агрохолдинг «Дороничи», имеющий одних владельцев с ГК «Железно».
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