«Железно Пермь» получил разрешение на строительство третьего многоэтажного дома Здание будет построено на месте бывшего мясокомбината Поделиться Твитнуть

ГК "Железно"

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Железно Пермь» получило разрешение на возведение третьего многоквартирного жилого дома в районе ул. Дзержинского. Это вторая очередь строительства ЖК на месте Пермского мясокомбината. Информация содержится в реестре разрешений на строительство. Оно было выдано краевым минимущества 27 декабря 2023 года.

Площадь участка — 11 380 кв. м. Здание будет размещаться по адресу: Пермь, ул. Дзержинского, 31б.

Напомним, в декабре 2022 года между минимущества и девелопером было подписано соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) бывшего мясокомбината. Это было первое соглашение о КРТ на территории Перми, инициатором которого стал застройщик.

Участок площадью 11,36 га, перешёл в собственность структуры кировского девелопера «Железно Пермь». Ранее имущественный комплекс пермского предприятия приобрёл кировский агрохолдинг «Дороничи», имеющий одних владельцев с ГК «Железно».

В рамках договора о КРТ застройщик на участке, ограниченном улицами Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной, возводит жилой комплекс «Камаполис» — несколько благоустроенных кварталов со сквером, игровыми и спортивными зонами, детсадом на 320 мест, внутриквартальной улично-дорожной сетью. Новый микрорайон планируется сделать преимущественно из среднеэтажной застройки. Это будут кирпичные дома высотой до 10 этажей. Несколько зданий сделают в 17 этажей – их возведут в монолите.





Разрешение на строительство первого дома ЖК по ул. Дзержинского, 29б спецзастройщик «Железно Пермь» получил в августе, а на возведение второго — в сентябре 2023 года.





Также сообщалось, что девелопер из Кирова предложил присвоить улицам в строящемся ЖК имена пермских учёных.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.