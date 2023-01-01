В Перми несколько улиц могут назвать в честь пермских учёных А остановку «Мясокомбинат» переименуют в «Заимку» Поделиться Твитнуть

ГК "Железно"

Девелопер «Железно» из Кирова, реализующий проект «Камаполис» на площадке мясокомбината в микрорайоне Заимка, предложил присвоить имена пермских учёных улицам в строящемся ЖК. Улица Сухобруса будет переименована в честь палеонтолога Петра Чудинова, ул. Рыбокоптильная получит имя химика Виктора Живописцева, а ул. Лесозаводская будет названа в честь учёного-геолога Павла Преображенского. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Также были озвучены варианты названий новых улиц, которые появятся в результате строительства в Заимке. Планируется назвать улицы в честь профессора Пермского университета, картоведа Георгия Максимовича, искусствоведа Николая Серебренникова и лесовода Александра Теплоухова.

Варианты переименования нашли поддержку у научного сообщества Перми, что говорит о важности увековечения заслуг учёных и их вклада в развитие города.

Кроме того, девелопер также предлагает изменить название остановки общественного транспорта «Мясокомбинат» на «Заимка».

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