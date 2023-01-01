«Железно Пермь» получил разрешение на строительство второго многоэтажного дома Жилой комплекс возводится по договору КРТ на месте бывшего мясокомбината Поделиться Твитнуть

Камаполис / фото: минимущества Пермского края

Минимущество Пермского края выдало компании «Железно Пермь» разрешение на строительство второго дома первой очереди на месте бывшего мясокомбината в краевом центре. Об этом сообщили в ведомстве.

В рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ) застройщик на участке, ограниченном улицами Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной, начал возведение жилого комплекса «Камаполис» — нескольких благоустроенных среднеэтажных кварталов со сквером, игровыми и спортивными зонами, детским садом на 320 мест, внутриквартальной улично-дорожной сетью.

Напомним, разрешение на строительство первого дома ЖК на ул. Дзержинского 29Б спецзастройщик «Железно Пермь» получил 9 августа.

Ранее сообщалось, что девелопер из Кирова предложил присвоить имена пермских учёных улицам в строящемся ЖК.

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