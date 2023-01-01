«Железно Пермь» получил разрешение на строительство второго многоэтажного дома
Жилой комплекс возводится по договору КРТ на месте бывшего мясокомбината
Минимущество Пермского края выдало компании «Железно Пермь» разрешение на строительство второго дома первой очереди на месте бывшего мясокомбината в краевом центре. Об этом сообщили в ведомстве.
В рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ) застройщик на участке, ограниченном улицами Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной, начал возведение жилого комплекса «Камаполис» — нескольких благоустроенных среднеэтажных кварталов со сквером, игровыми и спортивными зонами, детским садом на 320 мест, внутриквартальной улично-дорожной сетью.
Напомним, разрешение на строительство первого дома ЖК на ул. Дзержинского 29Б спецзастройщик «Железно Пермь» получил 9 августа.
Ранее сообщалось, что девелопер из Кирова предложил присвоить имена пермских учёных улицам в строящемся ЖК.
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