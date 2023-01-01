«Железно» запустил проект «Камаполис» в Перми С 12 сентября объявлен старт продаж квартир Поделиться Твитнуть

Фото: предоставлено застройщиком

Застройщик «Железно» презентовал в Перми свой проект жилого комплекса «Камаполис», который планируется возвести на территории бывшего мясокомбината на ул. Дзержинского в микрорайоне Заимка. В ходе презентации представители компании рассказали о технологиях строительства, обеспеченности инфраструктурой, а также о решении транспортных проблем территории.

По словам гендиректора «Железно» Юрия Захарова, работа над проектом «Камаполиса» заняла 2,5 года. Новый микрорайон планируется сделать преимущественно из среднеэтажной застройки. Это будут кирпичные дома высотой до 10 этажей. Несколько зданий сделают в 17 этажей – их возведут в монолите.

Развивать в комплексе

Строительство будет проходить в рамках договора с краевыми властями о комплексном развитии территории (КРТ), который был заключён в конце 2022 года. Общая площадь застройки составляет 13,8 га. На этой территории девелопер построит 135 тыс. кв. м жилья, 19,2 тыс. кв. м коммерческих помещений и детский сад. ЖК планируется построить в пять очередей — до 2032 года. Возведение первой очереди застройщик обещает закончить в 2025 году.

«Камаполис» — инновационный микрогород будущего, который состоит из нескольких кварталов со всей необходимой социально-бытовой инфраструктурой и собственным сквером.

«Для «Железно» выход в новый регион и запуск первого проекта в Перми — это возможность сделать город прекраснее и подарить его жителям больше светлых моментов. Компания запустила проект #ЖелезноВместе, который объединит пермяков на различных социальных, спортивных и развлекательных мероприятиях, а также позволит вместе сформировать городское пространство, наполненное атмосферой любви, добра и взаимопомощи», — рассказал директор по маркетингу компании Дмитрий Липовой.

Фото: предоставлено застройщиком

На первых этажах в зданиях разместят коммерческие помещения, а в каждом дворе предусмотрена подземная парковка.

Территория застройки располагается неподалёку от центра города, рядом с Пермским университетом, и это одна из немногих локаций, где у жителей есть возможность красивых видов на реку.

Научный подход к строительству

По словам Юрия Захарова, «Камаполис» вдохнет новую жизнь в м/р Заимка, «станет новой точкой обновлённой Перми, которая будет только расти с каждым годом; улицы предложено назвать в честь тех, кто прославил Пермский край, это установит связь прекрасного будущего с легендарным прошлым».

На территории существующей сегодня промзоны будет создана необходимая инфраструктура. В частности, за счёт подземной парковки во дворах освободится территория у зданий, и она станет общественным пространством для самих жителей. Придомовые территории отдадут под «максимальное озеленение» с крупногабаритными деревьями. Внутри ЖК построят сквер и бульвары для прогулок. При этом сквер будет посвящён Пермскому периоду — у застройщика есть планы разместить в этом месте тематический музей. Компания уже обратилась к чиновникам с соответствующим предложением.

Фото: предоставлено застройщиком

Гендиректор «Железно» пояснил, что эта территория будет предназначена для разнообразного досуга детей, подростков и взрослых, а само место станет одним из главных общественных центров нового микрорайона. Кроме этого, любой житель Перми сможет приходить в эту локацию.

Дмитрий Липовой отметил, что символ «Камаполиса» — фигура мамонта, которая изображена в пиксельной графике. А поскольку мамонт — это один из главных экспонатов Музея пермских древностей, то в сквере нового ЖК установят арт-объект «Мамонт», выполненный из камней.

«Камаполис» — не первый масштабный проект застройщика. Так, в Кирове возведён ЖК ZNAK – его площадь в четыре раза больше пермского. В 2022 году ЖК ZNAK стал победителем премии Urban Awards в номинации «Лучший жилой комплекс комфорт-класса в России». А в Екатеринбурге компания строит ЖК «Лес», где жилые дома гармонично вписались в ландшафт. При строительстве этого жилищного комплекса использовались экологичные материалы, в нём натуральные цвета и панорамные окна. На территории выполнено дополнительное озеленение.

На сегодняшний день проекты компании уже реализованы в Кирове, Ижевске и Ульяновске. В этом году она зашла со своими проектами в Пермь и Екатеринбург. В управлении застройщика находятся 94 многоквартирных дома площадью более 800 тыс. кв м.

Социальная миссия

На территории ЖК девелопер построит детсад на 320 мест и передаст его городу.

По словам представителей компании, сейчас также формируется участок под строительство школы. Идут согласования, связанные со смежными землепользователями.

«Если этот вопрос закроется, то мы будем работать над школой, которая будет находиться в шаговой доступности. Если нам позволят, мы с удовольствием реализуем этот проект», — отметили в «Железно».

Фото: предоставлено застройщиком

Как рассказал директор «Железно-Пермь» Артём Елесин, в ходе работы над проектом микрорайона и улично-дорожной сети компания моделировала транспортную схему территории и согласовывала её с городской администрацией. Сейчас идёт реконструкция тоннеля. Компания планирует передать властям участок для расширения ул. Дзержинского. Со своей стороны «Железно» сделает всё необходимое для развития транспортной инфраструктуры.

По словам гендиректора «Железно», после сдачи первых домов в эксплуатацию в них будут предусмотрены коммерческие помещения. Это даст возможности для развития местному бизнесу, а жителям — различные сервисы.

С 12 сентября стартовали продажи квартир в «Камаполисе». Стоимость жилья в новом микрогороде сейчас составляет 113–143 тыс. руб. за 1 кв. м. Цена будет складываться в зависимости от формата и площади квартиры. Так, цены на 1-комнатные квартиры на данном этапе строительства начинаются от 4 млн 37 тыс. руб., на 2-комнатные — от 4,9 млн руб., на 3-комнатные — от 6,1 млн руб., а на 4-комнатные — от 8,6 млн руб.

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