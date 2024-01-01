Максим Артамонов В ходе СВО погиб военнослужащий из Прикамья Игорь Степанов Его похоронят 12 января Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кочёвского округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины убили уроженца деревни Бажова Пермского края Игоря Степанова. Об этом сообщили в администрации Кочёвского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

Игорю Степанову было 36 лет. Он погиб ещё 29 апреля 2023 года, но о его смерти стало известно недавно.

Прощание с погибшим солдатом состоится 12 января в 13:30 в здании клуба деревни Москвино. В этот же день его похоронят.

По данным издания «Парма-Новости», в Коми-округе подтверждена гибель 72 военнослужащих в ходе проведения СВО в Украине.

Напомним, с начала этой недели в Пермском крае состоялись похороны сразу нескольких участников СВО. В частности, 7 января в посёлке Усть-Силайка Кочёвского округа прошли похороны погибшего в СВО военнослужащего Андрея Крамаря, 8 января в Кудымкарском округе похоронили 35-летнего Игоря Гуляева. Крамарь и Гуляев погибли ещё в ноябре. Также 8 января был похоронен житель Куединского муниципального округа 57-летний Юрий Лупин. А 9 января в селе Верх-Иньва под Кудымкаром состоялись похороны погибшего участника СВО 44-летнего Сергея Зубова.

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