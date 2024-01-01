Максим Артамонов В Прикамье похоронили участника СВО Андрея Крамаря Он погиб в конце ноября прошлого года на территории Украины Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Юркин

В Пермском крае 7 января состоялись похороны военнослужащего Андрея Крамаря, который погиб в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на главу Кочёвского округа Александра Юркина.

Чиновник пояснил, что Андрей Крамарь погиб 25 ноября прошлого года в ходе выполнения боевых задач. Похороны состоялись на Рождество в посёлке Усть-Силайка.

Глава муниципалитета выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, сегодня в Кудымкарском округе Прикамья также похоронят другого погибшего участника СВО — Сергея Зубова, которого убили в 44 года. Его похоронят в с. Верх-Иньва.

Кроме того, администрация Кудымкарского муниципального округа сообщила о гибели военнослужащего Игоря Гуляева. У него остался маленький сын. Военнослужащий погиб ещё 8 ноября 2023 года при исполнении боевого задания. Место и обстоятельства смерти не приводятся. Похороны прошли на родине 8 января 2024 года.

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