В ходе СВО погиб 35-летний житель Прикамья Игорь Гуляев Поделиться Твитнуть

Игорь Гуляев

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В ходе специальной военной операции погиб житель Кудымкарского муниципального округа Пермского края Игорь Гуляев. Как указано на личной странице Игоря, ему было 35 лет. Последняя запись размещена в октябре прошлого года. У бойца остался маленький сын.

«Администрация Кудымкарского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вместе с вами боль и горечь невосполнимой утраты», — сообщили окружные власти в соцсетях.

Известно, что военнослужащий погиб ещё 8 ноября 2023 года при исполнении боевого задания. Место и обстоятельства смерти не приводятся.

Похороны прошли на родине бойца 8 января 2024 года.

Напомним, сегодня в Кудымкарском округе Прикамья также попрощаются с другим погибшим участником СВО Сергеем Зубовым. Ему было 44 года. Его похоронят в с. Верх-Иньва.

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