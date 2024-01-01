Алёна Бронникова В Кудымкарском округе Прикамья 9 января пройдёт прощание с погибшим участником СВО Сергею Зубову было 44 года Поделиться Твитнуть

Группа "Кудымкарский муниципальный округ" ВКонтакте

В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Кудымкарского муниципального округа Сергей Зубов. В администрации муниципалитета написали в официальной группе ВКонтакте, что прощание с военнослужащим состоится 9 января в культурно-досуговом центре с. Верх-Иньва.

«Церемония прощания с Зубовым Сергеем Ивановичем, погибшим в ходе специальной военной операции, состоится 9 января в 12:00 в Верх-Иньвенском СКДЦ. Выражаем соболезнования родным и близким», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, указанной на личной странице Сергея в соцсетях, ему было 44 года.

Ранее стало известно, что в ходе ожесточённых боёв на СВО погиб житель п. Рассоленки Лысьвенского городского округа. Прощание с ним состоялось 7 января. В соцсетях его родственников отмечается, что молодому человеку был всего 21 год.

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