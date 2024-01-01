Максим Артамонов В Куединском округе похоронили погибшего на Украине участника СВО Юрия Лупина Мужчину похоронили с почестями в родном селе Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Куединского округа

В Пермском крае состоялись похороны погибшего в ходе спецоперации на территории Украины военнослужащего 57-летнего Юрия Лупина. Похороны прошли 8 января в его родном селе Аряж. Об этом сообщает администрация Куединского муниципального округа на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Мужчину похоронили с почестями, родными и близким администрация выразила слова соболезнования.

Юрий Лупин родился в с. Аряж в 1966 году, а 26 декабря 2023 года был убит на территории Украины в ходе проведения спецоперации. При каких обстоятельствах он уме, местные власти не уточнили.

Напомним, ранее, 7 января, в посёлке Усть-Силайка Кочёвского округа Прикамья прошли похороны погибшего в СВО военнослужащего Андрея Крамаря. Кроме того, 8 января в Кудымкарском округе похоронили 35-летнего бойца Игоря Гуляева. Крамарь и Гуляев погибли ещё в ноябре.

А вчера в селе Верх-Иньва под Кудымкаром состоялись похороны погибшего участника СВО 44-летнего Сергея Зубова.

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