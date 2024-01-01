Обустройство нового участка набережной в Перми начнётся в марте Речь идёт об отрезке от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Власти Пермского края объявили о поиске подрядчика, который проведёт работы по обустройству набережной Камы на участке между ТЦ «Речник» и территорией ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми. На закупку обратил внимание «Рифей».

Начальная (максимальная) стоимость контракта — 1 млрд 352 млн руб. Работы должны начаться в марте 2024 года. Срок окончания реконструкции — ноябрь 2025 года.

Ранее проект по продлению набережной получил одобрение государственной экспертизы. Один из эскизов проекта предполагал создание новых выходов к реке в районе Перми I, обустройство лодочной станции и белого пляжа.

Макет участка набережной

Ранее «Новый компаньон» писал, что бюджетом региона на проект продления набережной Камы в Перми от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов в 2024 году запланировано 598,9 млн руб. на капремонт берегоукрепительных сооружений и в 2024-2025 годах ещё 1,7 млрд руб. на строительство территории общего пользования, из которых 1,4 млрд выделит край (81% от общего объёма), а 320 млн будет направлено из муниципального бюджета.

Около 500 млн руб. на благоустройство планируется собрать с помощью народных облигаций. Новый финансовый инструмент будет использован в Пермском крае впервые.

В декабре 2023 года глава Перми Эдуард Соснин поручил заняться поиском инвестора на развитие территории «дикого пляжа» на берегу Камы возле ПАО «Мотовилихинские заводы».

«Считаю, что это может стать отличным вариантом для развития бизнеса, — написал тогда мэр в своём тг-канале. — Мы дадим предпринимателям возможность получать прибыль, например, организовав тут торговые точки, а взамен получим благоустроенное место для отдыха пермяков».





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