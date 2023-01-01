Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Средства для благоустройства набережной в Мотовилихе будут собраны с помощью народных облигаций Планируемый объём выпуска — 500 млн рублей Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Средства для благоустройства набережной в Мотовилихинском районе Перми (от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов») будут собраны с помощью народных облигаций. Новый финансовый инструмент будет использован в Пермском крае впервые. Об этом на заседании правительства Пермского края рассказала глава краевого минфина Екатерина Тхор. Соответствующее положение содержится в проекте закона об изменениях в проект бюджета Пермского края до 2025 года.

Народные облигации уже успешно используются для привлечения средств населения с целью благоустройства территории в Калининграде и в Москве.

По словам Екатерины Тхор, народная облигация выгодна для населения: она позволяет осуществлять долгосрочные — на два-три года — сбережения средств под конкурентную процентную ставку с ежеквартальной выплатой купонов. По аналогии с накопительным банковским счётом держатель облигации в любой момент может вернуть вложенные средства. Среди прочих достоинств ценной бумаги министр финансов Пермского края называет круглосуточную доступность покупки через интернет, низкий порог входа — 1000 руб., а также отсутствие рисков благодаря государственным гарантиям сохранности средств.

Выпуск народных облигаций запланирован на 2024 год. Планируемый объём выпуска — 500 млн руб.

Собранные с помощью новой ценной бумаги средства планируется направить на реконструкцию и благоустройство набережной Камы от магазина «Речник» до Мотовилихинских заводов в рамках проекта «Зелёное кольцо». По мнению минфина, эта цель должна привлечь к покупке облигаций потенциальных инвесторов из народа, причём не только живущих в Пермском крае: облигации доступны на всей территории Российской Федерации, и бывшие пермяки, стремящиеся помочь в деле благоустройства родного города, смогут это сделать благодаря новой ценной бумаге.

Общий объём требуемых инвестиций — 2 млрд руб., из них четверть правительство намерено получить через народные облигации.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин попросил коллег ускориться с разработкой проектной документации реконструкции молтовилихинской набережной. По его словам, необходима широкая презентация проекта, чтобы заинтересованные граждане активнее покупали облигации.

Ранее сообщалось, что на этом участке набережной власти также хотят организовать благоустроенные места для прогулок и отдыха, создать новые выходы к реке.

Макет участка набережной

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