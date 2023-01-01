Максим Артамонов На продление набережной Камы в Перми власти могут попросить деньги из федерального бюджета Сейчас завершаются работы по проектированию Поделиться Твитнуть

Макет участка набережной

Краевые власти хотят привлечь федеральные средства для капитального ремонта набережной Камы и продления её от ТЦ «Речник» до территории ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми (район ул. 1905 года). Об этом во время прямого эфира рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Он сообщил, что сейчас власти завершают проектирование набережной до Мотовилихи.

«Проект достаточно серьёзный. Занимаемся поиском финансирования, в том числе в федеральных программах», — отметил глава Прикамья, не уточнив, какая сумма будет нужна для реализации проекта.

Напомним, в конце мая проект продления набережной Камы от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов» прошёл госэкспертизу и получил положительное заключение.

Заказчиком проекта выступило краевое Управление автомобильных дорог и транспорта. Согласно проекту, будет сделан ремонт берегоукрепительных сооружений Воткинского водохранилища, которое находится в Мотовилихинском районе. На этом участке набережной власти также хотят организовать благоустроенные места для прогулок и отдыха, создать новые выходы к реке.

Ранее, в июле 2021 года, Алексей Дёмкин, который занимал тогда поста мэра Перми, сообщал, что началось проектирование следующего участка набережной от Перми I до «Мотовилихинских заводов». Также прорабатывался вопрос о создании инфраструктуры для маломерных судов и катеров ближе к центру города (сейчас она есть только в Орджоникидзевском районе).

Разработчик проекта продления набережной Камы до «Мотовилихинских заводов» — компания «ОРТО-групп». Согласно макету реконструкции набережной, на этом отрезке проектировщики планировали сделать прямой выход на набережную с территории бывшего завода Шпагина, открыть русло Егошихи, сделать белый пляж, а также построить беседки и павильоны. Реконструкцию планировалось начать в 2023 году.

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