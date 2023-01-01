Максим Артамонов Проект продления пермской набережной до Мотовилихи прошёл госэкспертизу Участок планируется благоустроить для прогулок и отдыха Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Проект продления набережной Камы от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов» 30 мая прошёл госэкспертизу и получил положительное заключение. Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капстроительства.

Заказчиком проекта выступило краевое Управление автомобильных дорог и транспорта. Согласно проекту, будет сделан ремонт берегоукрепительных сооружений Воткинского водохранилища, которое находится в Мотовилихинском районе. На этом участке набережной власти также хотят организовать благоустроенные места для прогулок и отдыха, создать новые выходы к реке.

В июле 2021 года мэр Перми Алексей Дёмкин сообщал, что по поручению губернатора началось проектирование следующего участка набережной от Перми I до «Мотовилихинских заводов». Также прорабатывался вопрос о создании инфраструктуры для маломерных судов и катеров ближе к центру города (сейчас она есть только в Орджоникидзевском районе).

Разработчик проекта продления набережной Камы до «Мотовилихинских заводов» — компания «ОРТО-групп». Согласно макету реконструкции набережной, на этом отрезке проектировщики планировали сделать прямой выход на набережную с территории бывшего «Завода Шпагина», открыть русло Егошихи, сделать белый пляж, а также построить беседки и павильоны. Реконструкцию планировалось начать в 2023 году.

Макет участка набережной

Напомним, на этой неделе на нижней части набережной Камы в районе Речного вокзала был завершён ремонт тротуара. Для посетителей открыт променад. Благоустроительные работы на участке ещё продолжаются. Пока не установлены детские площадки, малые архитектурные формы, навесы, освещение, не выполнено озеленение. Полностью объект будет готов к концу 2023 года.

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