Разработан проект реконструкции набережной от ул. Сибирской до речного вокзала Документация направляется на госэкспертизу Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми разработана проектная документация по ремонту набережной Камы на участке от створа ул. Сибирской до ул. Монастырской, 2. Об этом заявил глава города Алексей Дёмкин во время прямого эфира в соцсетях.

В ближайшее время проект будет направлен на госэкспертизу. Стоимость работ составит порядка 800 млн руб. Финансирование уже гарантировало краевое правительство, отметил Дёмкин.

Как сообщил мэр, параллельно по поручению губернатора начинается проектирование следующего участка городской набережной: от Перми I до Мотовилихинских заводов. Также прорабатывается вопрос о создании инфраструктуры для маломерных судов и катеров ближе к центру города (сейчас она есть только в Орджоникидзевском районе).

Алексей Дёмкин напомнил и о планах по реконструкции набережной в Закамске.

«До конца года заканчиваем проектирование, затем приступим к ремонту», — заявил мэр.

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