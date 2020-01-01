Анна Брюханова Губернатор поручил начать проектирование участка набережной от «Мотовилихинских заводов» до Перми I Проект должен быть готов к концу 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главе Перми Алексею Дёмкину начать разработку проекта набережной на участке от Перми I до «Мотовилихинских заводов». Он этом он заявил в среду, 7 июля, на заседании краевого правительства.

«Проект должен быть сделан, он должен быть реалистичным с точки зрения стоимости строительно-монтажных работ», — уточнил Дмитрий Махонин.

Губернатор также подчеркнул, что проект должен быть готов к концу 2021 года.

Махонин поручил главе минпромторга Алексею Чибисову обсудить вопрос с руководством предприятия.

Планируется, что часть территории заводов будет задействована под общественное пространство. Например, губернатор предложил один из пустующих корпусов передать музею современного искусства или другому культурному учреждению.

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