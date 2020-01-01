Реконструкцию набережной в Закамске планируют в 2022 году
Проектную документацию подготовят к июлю
Проект благоустройства набережной в Закамске всё ещё находится в стадии разработки, сообщает ТК «Рифей».
По планам, проектную документацию объекта завершат к середине лета, после чего её направят на госэкспертизу. Работы планируется начать в 2022 году. Реконструкция будет включать в себя в том числе капремонт берегоукрепления.
В 2019 году набережная из федеральной собственности перешла в муниципальную.
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