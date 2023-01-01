Мэрия ищет инвестора на обустройство пляжа у Мотовилихинских заводов Обновление ждёт и территорию возле Музея-диорамы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Глава Перми Эдуард Соснин поручил заняться поиском инвестора на развитие территории «дикого пляжа» на берегу Камы возле ПАО «Мотовилихинские заводы».

«Считаю, что это может стать отличным вариантом для развития бизнеса, — написал мэр в своём тг-канале. — Мы дадим предпринимателям возможность получать прибыль, например, организовав тут торговые точки, а взамен получим благоустроенное место для отдыха пермяков».

Также Эдуард Соснин сообщил о планах к 2025 году провести благоустройство территории возле Музея-диорамы на Вышке-1.

«Будем делать проекты, закладывать средства в бюджете и к 80-летию Победы, в 2025 году, приведём это место в порядок», — заявил градоначальник.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.