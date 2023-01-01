Губернатор Прикамья обеспокоен ситуацией в ПГНИУ И сообщил об этом федеральному министру Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

В ходе встречи с редакторами пермских СМИ глава Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию в Пермском госуниверситете (ПГНИУ). Он отметил, что обеспокоен судьбой ботанического сада, расположенного на территории вуза.

По словам Махонина, он приложит все усилия, чтобы ботанический сад продолжал существовать и развиваться.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном закрытии или изменении направления деятельности ботанического сада ПГНИУ. Причина будто бы в том, что это структурное подразделение имеет низкую экономическую эффективность. Исполняющий обязанности ректора ПГНИУ Игорь Германов опроверг эти сведения.

Также губернатор высказался по поводу проходящей в ПГНИУ оптимизации кадровой системы. Махонин отметил, что не может судить о правильности объявленных сокращений, но полагает, что процесс должен быть максимально комфортным для людей.

«Скажу откровенно, меня беспокоит происходящее в пермском университете. Я об этом сказал федеральному министру. Мы не можем не видеть, что происходит. Идёт там какое-то напряжение, коллективные письма пишут мне преподаватели. Глубоко меня беспокоит эта ситуация»,— сказал губернатор.

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