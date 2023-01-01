Пермскому ботаническому саду предложили больше зарабатывать Состоялась встреча и.о. ректора ПГНИУ с коллективом ботсада им. Генкеля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники Ботанического сада им. Генкеля ПГНИУ из первых рук получили подтверждение, что сад в университете сохранится, но вместе с тем подразделению предложено повысить свою доходность. Об итогах встречи и.о ректора вуза Игоря Германова с коллективом ботсада сообщает пресс-служба ПГНИУ.

Германов, говоря об объёмах и источниках финансирования сада, отметил, что дотаций на поддержание деятельности ООПТ нет, и имеющихся ресурсов для покрытия всех расходов подразделения недостаточно. И.о. ректора добавил, что проект программы оптимизации финансово-хозяйственной деятельности вуза включает запрос в минобрнауки РФ на выделение дополнительного финансирования для ботанического сада.

«Мы не планируем закрытие или перепрофилирование Ботанического сада. Вместе с тем, для университета важно разработать меры по повышению доходов этого подразделения. Я готов обсуждать конкретные действия вместе с сотрудниками. Коллеги также готовы к продолжению диалога, в этом главное достижение сегодняшней встречи», — сказал Германов.

Пресс-служба приводит и слова Сергея Шумихина, директора ботсада им. Генккеля ПГНИУ:

— Коллектив Ботанического сада выслушал и.о. ректора. Один из вариантов увеличения доходности от экскурсионной деятельности мы видим в освобождении от уплаты НДС. Такое решение уже реализовано в Ботсаду Томского университета.

Напомним, в ноябре в СМИ появилась информация о якобы готовящейся ликвидации ботанического сада Пермского университета. Коллектив подразделения направил и.о. ректора Игорю Германову письмо, в котором выразил «обеспокоенность». В руководстве вуза опровергли сообщения о закрытии ООПТ.

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