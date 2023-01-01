Максим Артамонов Пермский университет сохранит Ботанический сад И.о. ректора Игорь Германов пообещал не допустить его закрытия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пресс-служба Пермского университета опубликовала комментарий и.о.ректора ПГНИУ о ситуации вокруг ботанического саде им. А.Г. Генкеля, который находится на территории кампуса. Ранее СМИ со ссылкой на некие документы о финансовом оздоровлении вуза опубликовали информацию о ликвидации ботсада.

«В СМИ появилась информация о том, что университет может лишиться Ботанического сада. Это не так. Я лично и всё сообщество университета не допустим закрытия Ботанического сада. Сотрудники сада неправильно интерпретировали внутреннюю переписку. На самом деле, речь шла о территории университета на участке в микрорайоне Голый мыс. Сейчас этот участок не используется. Одним из вариантов его развития является создание питомника и природной зоны для жителей», — рассказал Германов.

По его словам, Ботанический сад — это «жемчужина кампуса ПГНИУ, любимое место пермяков», в нём собрана уникальная коллекция краснокнижных растений, которой гордятся учёные первого на Урале университета.

«Уничтожение этой коллекции недопустимо. Университет и компании-партнёры занимаются развитием сада, созданием новых объектов благоустройства и улучшением инфраструктуры. К сожалению, руководство Ботанического сада не стало ждать разъяснений, а вышло в СМИ с недостоверной информацией. Я готов к встрече с сотрудниками, чтобы достичь взаимопонимания», — отметил и.о. ректора.

Накануне сообщения о ликвидации ботанического сада прокомментировал его директор Сергей Шумихин. Он и сотрудники учреждения выступили против этого и написали на имя и.о. ректора Игоря Германова коллективное письмо.

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