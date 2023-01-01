Пермский университет уведомил более 100 работников о сокращении Уволят, в основном, административный персонал Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ПГНИУ направил более 100 сотрудникам уведомления о сокращении, об этом сообщает 59.ru со ссылкой на источники в госуниверситете.

В пресс-службе вуза «Новому компаньону» не смогли подтвердить или опровергнуть цифру, отметив при этом, что процесс оптимизации в вузе действительно начат и продолжается. Там также подчеркнули, что сокращения коснутся прежде всего административного персонала, и всем работникам по закону будут предложены альтернативные должности, в результате чего покинет университет лишь часть сотрудников.

В ведомстве добавили, что действия администрации вуза направлены на достижение баланса между числом административного персонала и преподавателей.

Ранее сообщалось о сокращении 50 сотрудников ПГНИУ, в том числе библиотекарей и юристов.

Тогда «Новому компаньону» в пресс-службе вуза заявили, что изменения проводятся «на основании анализа структуры и штатного расписания».

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