Максим Артамонов В ПГНИУ под сокращение попали около 50 сотрудников В пресс-службе вуза объяснили это отказом от непрофильных функций и имущества Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

На основании приказа и.о. ректора Пермского госуниверситета Игоря Германова от 16 октября, в вузе под сокращение попадут несколько сотрудников научной библиотеки. При этом кадровые изменения коснутся и других работников. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на документ.

По данным издания, минимум 50 работникам ПГНИУ были выданы уведомления о сокращении. Это произошло 24 октября. В их числе 24 библиотекаря и 6 юристов. По словам источника издания, 18 библиотекарям предложили перейти на более низкие должности. Ещё шестерых сотрудников просто сократят.

В пресс-службе вуза «Новому компаньону» подтвердили, что в университете «на основании поведённого анализа структуры и штатного расписания проводятся изменения». Они направлены «на укрупнение подразделений, отказ от непрофильных функций, снижение численности руководящего и прочего персонала, достижение рекомендованного Минобрнауки РФ соотношения количества преподавателей к административному персоналу».

«Изменения коснулись, в том числе, и научной библиотеки. Планируется укрупнить её 14 подразделений (7 отделов и 6 секторов) и сократить штатную численность работников не более чем на 6 чел. (из 29), уменьшив при этом долю руководящего состава», — отметили в пресс-службе.

В ПГНИУ добавили, что работники «получили уведомления о сокращении, а также информацию о имеющихся на сегодняшний день вакансиях» — «сотрудников уведомляют за два и более месяца, всем предлагаются вакантные ставки в ПГНИУ».

«Помимо сокращения численности административного аппарата и вспомогательного персонала, планируется оптимизировать расходы на содержание имущества, разработать и реализовать программу энергосбережения и энергоэффективности, отказаться от непрофильных и убыточных видов деятельности, повысить доходы от реализации образовательных программ и проведения научных исследований», — рассказали в пресс-службе.

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