Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Театре-Театре превратят кабинеты в гримёрки Сроки большой реконструкции пока неизвестны Поделиться Твитнуть

Как сообщил «Новому компаньону» исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин, в 2024 году в театре проведут малую реконструкцию: несколько кабинетов объединят, чтобы сделать гримёрки для актёров. «Улучшаем условия работы», — пояснил топ-менеджер театра.

Ранее стало известно о проведении тендера на приспособление здания театра к современному использованию, однако, по словам Егора Мухина, речь пока не идёт о большой реконструкции с переоборудованием зрительного зала, фойе и сервисных помещений. Её сроки по-прежнему не определены.

«Надеемся, ждём, — говорит директор театра. — Сейчас главное — выйти из экспертизы. Зайти в реконструкцию легко, завершить сложно».

Ранее худрук театра Борис Мильграм сообщил в интервью «Новому компаньону», что «Все договорённости с руководством региона подтверждаются, никто не отказывается от реконструкции, весь вопрос в цене».

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