Максим Артамонов В Перми реконструируют здание Театра-Театра Цена контракта — более 1,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми объявлен тендер на приспособление к современному использованию академического Театра-Театра. Это следует из документации, опубликованной на портале RosTender.info.

Заявки на участие принимаются до 26 декабря. Итоги торгов подведут 9 января 2024 года.

Участвовать в тендере могут субъекты малого и среднего бизнеса. Начальная цена контракта составляет 1 млн 885 тыс. руб. Ремонт предполагается выполнить за счёт средств учреждения. Срок проведения реконструкции — 75 календарных дней с момента начала работ.

Это уже не первый ремонт театра за последнее время. В преддверии 300-летия Перми, в 2019 году, власти объявили поиск подрядчика для ремонта внешней части здания, который должен был сделать облицовку фасада колосниковой башни, укрепить стены и заменить медиаэкран.

В 2022 году стало известно, что в театре планируется реконструировать большой зал и зрительские фойе. Однако позже в краевом минкульте заявили, что работы начнутся только в 2024 году.

Пермский академический Театр-Театр (до 2007 года — Пермский академический театр драмы) был основан в 1927 году как «Театр рабочей молодёжи». В 1981 году учреждение получило существующее здание, построенное по проекту архитекторов В.П. Давыденко и В.И. Лютиковой.

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