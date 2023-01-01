Алёна Бронникова Пермякам стали поступать фейковые сообщения от имени главы городского дептранса Администрация просит проводить беседы с родственниками Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Жителям Перми стали поступать сообщения от мошенников, представляющихся начальником городского департамента транспорта Анатолием Путиным. Об этом ведомство сообщило в соцсетях.

«Мошенники рассылают сообщения в мессенджерах от имени начальника департамента транспорта Анатолия Путина. Будьте внимательны, проверяйте информацию и, главное, не переводите никуда средства. Проводите, пожалуйста, беседы с родственниками о необходимости быть осторожными», — пишет пресс-служба департамента транспорта Перми.

Напомним, сообщения якобы от имени чиновников пермякам рассылаются с октября. Во всех ведомствах предупреждали, что их отправляют мошенники. Ранее подобные сообщения поступали "от имени" первого заместителя главы администрации Перми Ольги Андриановой, "от имени" мэра Перми Эдуарда Соснина и главы Орджоникидзевского района Евгения Карабатова. Последний раз информация о попытках мошенников связаться с жителями Перми поступала 13 декабря. В этот день поступали сообщения "от имени" министра образования Прикамья Раисы Кассиной и министра территориальной безопасности Виктора Батмазова.

Злоумышленники под видом представителей власти требуют от людей перевести деньги или сообщить личные данные. В краевом правительстве отмечают, что чиновники не связываются с гражданами через мессенджеры и никогда не просят деньги или личные данные под различными предлогами.





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