Алёна Бронникова Пермяки получили фейковые сообщения от министра образования и науки В пресс-службе ведомства предупреждают об обмане Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае продолжается волна мошенничества в мессенджерах, связанная с сообщениями от фейковых аккаунтов представителей власти. Пресс-служба краевого минобра предупреждает жителей о рассылке, поступающей жителям якобы от имени Раисы Кассиной.

Министерство образования Пермского края

«В этот раз злоумышленники рассылают сообщения от имени министра образования и науки Раисы Кассиной. Ни в коем случае не реагируйте на подобные сообщения. Это обман, данный аккаунт не принадлежит министру образования», — отмечают в ведомстве.

В краевом правительстве предупреждают, что злоумышленники под видом представителей власти требуют от людей перевести деньги или сообщить личные данные. Однако чиновники не связываются с гражданами через мессенджеры и никогда не просят деньги или личные данные под различными предлогами.

Ранее пермяки уже получали сообщения якобы от имени начальника ИГЖН Пермского края Александра Евсюкова, и министра ЖКХ и благоустройства Артёма Балахнина, председателя Законодательного собрания Валерия Сухих. Сегодня появилась информация о сообщениях от министра территориальной безопасности Виктора Батмазова.





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