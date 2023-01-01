Алёна Бронникова Мошенники снова рассылают сообщения от имени главы минтербеза Прикамья В ведомстве просят проверять информацию по телефону Поделиться Твитнуть

Виктор Батмазов

Константин Долгановский

Жители Пермского края снова начали получать фейковые сообщения в Телеграм от имени представителя регионального правительства. На этот раз рассылка приходит якобы от главы министерства территориальной безопасности Виктора Батмазова, сообщают в ведомстве.

«В сообщениях указывается, что якобы человеку должен позвонить сотрудник министерства, — отмечает пресс-служба краевого минтербеза. — По данному факту сообщаем, что у Виктора Александровича есть личный официальный аккаунт только в социальной сети ВКонтакте».

По словам представителей ведомства, официальная информация от имени Батмазова размещается только сайте, официальных страницах Телеграм, ВКонтакте, «Одноклассники», «Яндекс Дзен» и видеохостинге «Rutube». В случае поступления сообщений или звонков от имени министра, ведомство просит уточнять информацию по телефону: 8 (342) 217-72-90.

Ранее пермяки уже получали сообщения якобы от имени Виктора Батмазова. В краевом правительстве предупреждают, что злоумышленники под видом представителей власти требуют от людей перевести деньги или сообщить личные данные. Однако чиновники не связываются с гражданами через мессенджеры и никогда не просят деньги или личные данные под различными предлогами.

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