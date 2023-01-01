Алёна Бронникова Депутат Пермской гордумы Владимир Плотников может получить знак отличия Награду ему хотят присвоить «За вклад в развитие нормотворчества» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На ближайшем заседании комитета по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы 12 декабря депутаты рассмотрят вопрос награждения знаком отличия «За вклад в развитие нормотворчества» своего коллеги Владимира Плотникова. Вопрос вошёл в повестку встречи.

Ещё одну награду может получить заместитель начальника управления экспертизы и аналитики гордумы Евгений Сапаркин. Ему планируется вручить почётную грамоту Перми.

Владимир Плотников регулярно высказывается в поддержку российской спецоперации на территории Украины и за пропаганду патриотических ценностей. По итогам 2021 года он стал самым богатым депутатом городского парламента. Почётный знак станет очередным в копилке наград. В 2014 году депутаты Пермской гордумы предложили наградить своего коллегу почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Своё решение они обосновали достижениями Владимира Плотникова «в области спорта, активным участием в благотворительной деятельности, большим личным вкладом в развитие органов местного самоуправления».

Евгений Сапаркин работает замглавы управления экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской думы. В 2020 году он возглавил ведомство в статусе и.о. вместо Дениса Ушакова, ставшего депутатом гордумы. В январе 2021 года на этот пост был назначен экс-замглавы Перми Андрей Ярославцев. Сапаркин вернулся на место заместителя.

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