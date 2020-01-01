В управлении экспертизы и аналитики Пермской гордумы сменился руководитель Андрей Ярославцев сменил временного начальника Евгения Сапаркина Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Ярославцев

Константин Долгановский

В управлении экспертизы и аналитики Пермской городской думы произошли кадровые изменения — вместо и. о. начальника управления Евгения Сапаркина с 11 января назначен Андрей Ярославцев.

Сапаркин временно возглавлял управление после того, как в октябре прошлого года бывший руководитель Денис Ушаков покинул должность и стал депутатом гордумы.

Согласно информации, указанной в разделе аппарата сайта думы, сейчас Сапаркин является заместителем Ярославцева.

Напомним, Андрей Ярославцев работал заместителем главы Перми — начальником департамента градостроительства и архитектуры с 2012 по 2017 год, а до этого был начальником департамента земельных отношений.

После ухода из департамента градостроительства и архитектуры он работал советником главы Перми Дмитрия Самойлова.

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