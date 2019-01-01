Управление экспертизы и аналитики Пермской гордумы временно возглавил Евгений Сапаркин Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Евгений Сапаркин назначен исполняющим обязанности начальника управления экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской думы.

Это назначение последовало после того, как прежний начальник управления — Денис Ушаков — покинул пост из-за того, что станет депутатом гордумы вместо Дениса Григорьева, который после выборов 13 сентября стал депутатом уже краевого Законодательного собрания.

Ранее Евгений Сапаркин работал заместителем начальника управления экспертизы и аналитики.

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