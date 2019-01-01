Михаил Суслов Мандат Вячеслава Григорьева в Пермской городской думе передан Денису Ушакову Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Ушаков

Игорь Катаев

Президиум регионального отделения партии «Единая Россия» принял решение передать мандат депутата Пермской городской думы руководителю думского управления экспертизы и аналитики Денису Ушакову.

Напомним, ранее мандат занимал руководитель реготделения партии Вячеслав Григорьев, который 13 сентября был избран депутатом Заксобрания по округу №2.

На него, помимо Ушакова, претендовали директор проектного института «Ортэкс» Айна Якупова и зампредседателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин.

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