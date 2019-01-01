Михаил Суслов
Мандат Вячеслава Григорьева в Пермской городской думе передан Денису Ушакову
Президиум регионального отделения партии «Единая Россия» принял решение передать мандат депутата Пермской городской думы руководителю думского управления экспертизы и аналитики Денису Ушакову.
Напомним, ранее мандат занимал руководитель реготделения партии Вячеслав Григорьев, который 13 сентября был избран депутатом Заксобрания по округу №2.
На него, помимо Ушакова, претендовали директор проектного института «Ортэкс» Айна Якупова и зампредседателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин.
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