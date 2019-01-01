Евгения Пастухова журналист Михаил Суслов Вячеслав Григорьев написал заявление о сложении полномочий депутата Пермской гордумы Президиум партии найдёт ему замену в течение двух недель Поделиться Поделиться Твитнуть

Вячеслав Григорьев

Константин Долгановский

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев написал заявление о сложении полномочий депутата гордумы. Он сделал это прямо на брифинге по итогам избирательного цикла 2020 года, который организовало реготделение. По его словам, заявление будет рассмотрено на ближайшем заседании гордумы 22 сентября.

Напомним, что Вячеслав Григорьев победил на довыборах в Заксобрание по округу №2 с результатом в 46,36%.

На вопрос, кому перейдёт его мандат в думе (Григорьев в 2016 году входил в общекраевую «тройку» списка), секретарь реготделения отметил, что президиум партии предложит кандидатуру в течение 14 дней.

По информации «Нового компаньона», самые высокие шансы — у директора проектного института «Ортэкс» Айны Якуповой. Кроме того, в числе претендентов — заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин и руководитель думского управления экспертизы и аналитики Пермской гордумы Денис Ушаков.

Председателем комиссии по городскому хозяйству, которую возглавлял Григорьев в думе, станет депутат Александр Филиппов, сообщает источник в думе.

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