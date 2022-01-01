Максим Артамонов Депутат Пермской гордумы Владимир Плотников выступил за усиление цензуры Парламентарий считает, что это поможет воспитывать молодёжь в духе «нормальной идеологии» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе пленарного заседания Пермской городской думы депутаты обсудили патриотическое воспитание молодёжи. Поводом послужил доклад заместителя главы Перми по социальным вопросам Алексея Грибанова о реализации молодёжной политики.

Депутат Владимир Плотников поинтересовался, как ведётся работа с молодёжью в области патриотизма. Грибанов пояснил, что «сейчас тема патриотизма выходит на первый план, перестраиваются образовательные программы», а во всех школах Перми проводятся уроки «Разговоры о важном», на которых школьникам рассказывают о ключевых событиях Великой Отечественной войны.

Также в регионе развивается молодёжная общественная организация «Движение первых» и создана целая программа по патриотическому воспитанию.

По мнению Плотникова, «в своё время мы упустили воспитание и идеологию».

«Нужна цензура. В каком плане? В дворцы, в точки, где мы воспитываем молодёжь, могут просочиться «навальнисты», и будут рассказывать нашим детям, что «Дом-2», Моргенштерн (российский рэпер, признанный в РФ иноагентом ) — это хорошо. Поэтому нам нужны такие люди, которые бы действительно нормальную идеологию нашим детям объясняли, рассказывали. Нам нужны такие активисты, у которых голова «заточена» на любовь к своей Родине, патриотизм, чтобы молодёжь не смотрела из-за забора на Запад, как там живут американцы и европейцы», — высказался парламентарий.

Депутат также отметил, что в Перми не хватает активной молодёжи, и выступил за усиление роли религии в процессе воспитания.

«Идёт борьба между дьяволом и богом, понимаете. Дьявол — это Запад. Всякую «голубизну» там нам навязывают, это всё идёт оттуда. А нам нужны нормальные человеческие ценности. Религия нам необходима, чтобы священники тоже принимали участие, потому что у нас очень слабая религия. Мы должны воспитывать молодёжь, говорить, что у них есть рамки, и за «буйки» заплывать нельзя», — считает Плотников.

Он также высказал мнение, что городские власти должны «напитать» [идеологией — ред.] молодёжную общественную организацию «Движение первых».

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