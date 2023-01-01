Губернатор Прикамья приветствовал решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах Поделиться Твитнуть

Глава Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал решение Владимира Путина о намерении участвовать в президентских выборах в марте 2024 года.

«Это значит, что правильный курс нашей страны на развитие и независимость будет продолжен, — написал глава региона в своём telegram-канале. — Пермский край будет и дальше работать в одной команде с президентом!»

Напомним, Владимир Путин объявил о своём участии в президентских выборах 8 декабря, во время общения в Кремле с участниками СВО, получившими ордена «Золотая звезда».

Ранее Совет Федерации принял решение назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. А ЦИК определил, что состоится трёхдневное голосование. Оно будет организовано 15, 16 и 17 марта.

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