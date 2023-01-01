Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах 2024 года Вступить в кампанию его просили участники СВО Поделиться Твитнуть

Владимир Путин, выступая 8 декабря в Георгиевском зале Кремля перед участниками специальной военной операции, получившими ордена «Золотая звезда», объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах.

Во время общения Путина с героями России командир батальона «Спарта» и герой ДНР Артём Жога попросил президента пойти на выборы. Президент согласился.

Таким образом, Владимир Путин будет баллотироваться на пятый президентский срок.

Ранее Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Согласно решению ЦИК, голосование пройдёт в трёхдневный срок: 15, 16 и 17 марта.

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