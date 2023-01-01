Выборы президента России официально назначены на 17 марта 2024 года Решение принял Совет Федерации Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По решению Совета Федерации президентские выборы в России состоятся 17 марта 2024 года. Постановление, подтверждающее эту дату, было единогласно утверждено в палате Федерального Собрания, опубликовано и уже вступило в силу. Напомним, назначение выборов президента является исключительным полномочием Совфеда согласно Конституции.

Предвыборная кампания в стране начинается с данным решением, подчеркнула спикер палаты Валентина Матвиенко. Она отметила, что предстоящие выборы являются важным политическим событием и будут определять дальнейший вектор развития России.

Председатель ЦИК Элла Памфилова уже сообщила, что рассматривается возможность проведения трехдневного голосования.

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