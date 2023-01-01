ЦИК: выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта В 30 регионах будет доступно дистанционное электронное голосование Поделиться Твитнуть

Элла Панфилова

«Яндекс.Дзен»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в пятницу, 8 декабря, приняла решение о проведении трёхдневных выборов президента России в 2024 году. Голосование будет проходить с 15 по 17 марта. Трансляция заседания была доступна на официальном сайте ЦИК.

Панфилова отметила, что многодневный формат голосования был впервые использован в России во время пандемии коронавируса в 2020 году и с тех пор завоевал популярность среди избирателей.

Решение поприветствовал председатель Пермского крайизбиркома Игорь Вагин: «Это удобный для избирателя формат голосования, к которому в Прикамье уже привыкли. Выборы всех уровней в Пермском крае с 2020 года всегда проводились в течение трёх дней. При этом поток избирателей в каждый из них примерно одинаковый — что позволяет говорить о том, что избиратели сами выбирают для себя удобную дату для голосования».

Самовыдвиженцы, желающие принять участие в президентских выборах РФ, должны подать свои документы в ЦИК до 27 декабря. Кандидаты от политических партий смогут внести свои документы до 1 января, подчеркнула руководитель ЦИК.

Ранее Элла Панфилова заявила, что дистанционное электронное голосование на президентских выборах в 2024 году будет проводиться в тех же регионах, где оно уже проходило ранее. То есть не более чем в 30 субъектах, включая Пермский край.

Напомним, 7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Таким образом, началась официальная кампания по выборам главы государства.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.