Алёна Бронникова Морозы не повлияют на проведение в Перми фестиваля «Просвет» На улице будет организована только одна инсталляция Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство культуры Пермского края

Аномальные морозы, которые ожидаются в ближайшие дни в Перми и крае не повлияют на проведение ежегодного фестиваля мультимедийного искусства «Просвет» (+0). Об этом «Новому компаньону» сообщил руководитель PR-направления проектного офиса «Пермь-300» Алексей Папулов.

«Мы будто знали о морозах. У нас будет только одна уличная инсталляция, а все локации находятся в паре минут друг от друга», — рассказал он изданию.

Фестиваль будет проходить в Перми с 9 по 10 декабря. В этом году он будет приурочен к празднованию 300-летия города. Основная тема — «Искусство будущего». Событийными площадками станут музей «Россия — моя история», «Завод Шпагина» и парковка рядом с ним.

Старт фестивалю даст 6-часовое мультимедийное и музыкальное шоу — оно пройдёт в первый день, 9 декабря, на территории «Завода Шпагина» (литера А). На фестивале выступят мультиинструменталист и электронный продюсер Long Arm, GEJU, современный композитор, продюсер и исполнитель из России AZAMAT, а также дуэт Fake Mood и др.

На парковке рядом с заводом Шпагина будет организована аудиовизуальная инсталляция Terminal трио художников Panterra. Работа воссоздаст техногенный лес из «проводов» и индустриальных атрибутов, свисающих лианами с подъёмного крана. Вход на мероприятия бесплатный, но для участия в музыкальном шоу необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 300-летия Перми или на сайте фестиваля «Просвет».

Эта неделя ожидается в Пермском крае аномально холодной из-за масштабного арктического вторжения. Сильные морозы начнутся с четверга и продлятся до понедельника. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до -35°... -40°.

В связи с морозами губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил создать краевой оперативный штаб по ЖКХ. В Чусовом отменили третий этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен был состояться с 9 по 12 декабря. А Пермская пригородная компания сообщила об отмене горнолыжных экспрессов в ближайшие выходные.

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