Максим Артамонов В связи с аномальными морозами губернатор Прикамья поручил создать краевой операштаб Коммунальные и дорожные службы будут работать в усиленном режиме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махоин из-за прогнозируемых на этой неделе морозов поручил создать краевой оперативный штаб по ЖКХ. Коммунальные и дорожные службы будут работать в усиленном режиме. Об этом губернатор сообщил в своём telegram-канале.

«Проводим проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, ресурсных организаций, энергетического комплекса. Аварийные бригады будут переведены в режим повышенной готовности на случай возможных происшествий», — пояснил Дмитрий Махонин.

Работу штаба будет контролировать краевое министерство ЖКХ.

Напомним, эта неделя ожидается в Пермском крае аномально холодной из-за масштабного арктического вторжения. Сильные морозы начнутся с четверга и продлятся до понедельника. С 7 по 10 декабря среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 15-20˚, а в Коми-Пермяцком округе — почти на 25˚. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до -35˚... -40˚. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

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