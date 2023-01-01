Максим Артамонов
В связи с аномальными морозами губернатор Прикамья поручил создать краевой операштаб
Коммунальные и дорожные службы будут работать в усиленном режиме
Губернатор Пермского края Дмитрий Махоин из-за прогнозируемых на этой неделе морозов поручил создать краевой оперативный штаб по ЖКХ. Коммунальные и дорожные службы будут работать в усиленном режиме. Об этом губернатор сообщил в своём telegram-канале.
«Проводим проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, ресурсных организаций, энергетического комплекса. Аварийные бригады будут переведены в режим повышенной готовности на случай возможных происшествий», — пояснил Дмитрий Махонин.
Работу штаба будет контролировать краевое министерство ЖКХ.
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