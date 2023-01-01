В Пермском крае на неделе синоптики пообещали 40-градусный мороз Даже в Перми не исключено достижение отметки -35˚ Поделиться Твитнуть

Неделя с 4 по 10 декабря ожидается в Пермском крае аномально холодной. Причина — масштабное арктическое вторжение. Сильные морозы начнутся с четверга и продлятся до понедельника, когда начиная с северных районов края начнётся потепление. С 7 по 10 декабря среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 15-20˚, а в Коми-Пермяцком округе — почти на 25˚. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

В начале недели погоду ещё будет определять юго-западный циклон. За день может выпасть до 5-7 мм снега. К вечеру 4 декабря на юге края потеплеет до 0…-2˚. В Перми потепление до -2˚ возможно в ночь на вторник, но будет недолгим.

Во вторник в Пермском крае в течение всего дня продолжится небольшой и умеренный снег, ожидается интенсивное выхолаживание воздушной массы. В Перми будет холодать от -4…-6˚ ночью до -14…-16˚ вечером. На северо-востоке края вечером может быть уже -23…-25˚.

Снегопады прекратятся утром в среду, а температура воздуха к этому сроку на большей части края перейдет уже через -20˚, на севере через -25˚.

В четверг на большей части края будет уже ниже -30˚, в Коми-Пермяцком округе -35…-38˚, в Перми минимум ожидается -30…-32˚. Днём — от -24…-26˚, малооблачная погода и штиль.

Ночь на 8 декабря вероятно будет самой холодной на неделе. Утренний минимум ожидается на уровне -33…-38˚ на большей части края, местами — до -40˚. Даже в Перми не исключено достижение отметки -35˚. Дневная максимальная температура ожидается на уровне -28…-33˚. Аномалия среднесуточной температуры составит -20˚ и более (чего не было в Пермском крае с февраля 2021 года).

Предварительно, последняя аномально морозная ночь с температурой ниже -30˚ по всей территории края ожидается 11 декабря. Атмосферное давление в центре антициклона к этому времени может достичь 1060 гПа, что близко к историческому максимуму декабря в Перми.

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