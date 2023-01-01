Максим Артамонов МЧС: из-за аномальных морозов в Прикамье объявляется штормовое предупреждение В ведомстве призывают жителей соблюдать меры безопасности и не допускать переохлаждения Поделиться Твитнуть

По данным Пермского Гисметеоцентра, сегодня, 5 декабря местами, а с 06 по 11 декабря повсеместно в Пермском крае прогнозируется аномально холодная погода до -30°С и ниже, а в отдельных районах — сильный мороз (-42°С….-40°С). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В связи с приближающимися морозами в ведомстве предупреждают о возможном увеличении количества пожаров, аварий на системах ЖКХ и энергоснабжения, нарушении в работе транспорта, сходе снега и льда с крыш.

В МЧС рекомендуют пермякам быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности: не выходить на улицу без крайней необходимости и не отпускать на прогулки детей, одеваться теплее, опасаться переохлаждения и обморожения.

В краевом минтербезе также призывают жителей ограничить длительность пребывания на улице детей и пожилых людей, а водителей — по возможности отказаться от дальних поездок. При обогреве жилья следует строго соблюдать правила пожарной безопасности и не перегружать электросеть большим количеством подключаемых электроприборов.

Ранее в краевом минобре напомнили пермякам, что в морозы можно не отправлять детей в школу.

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