Алёна Бронникова Пермякам напомнили, что в морозы можно не отправлять детей в школу Нужно только предупредить об этом классного руководителя Поделиться Твитнуть

Юрий Чернов

Министерство образования и науки Пермского края напомнило жителям, при какой температуре воздуха дети могут остаться дома и не ходить в школу. Если родители приняли решение оставить ребёнка дома, необходимо предупредить классного руководителя. Сообщить об этом можно, воспользовавшись также системой ЭПОС.

«Рекомендованы следующие температурные показатели, при которых возможно не ходить в школу: -25..-28°C — 1-4 классы, -28..-30°C — 1-9 классы, -30..-32°C — отменяются занятия во всех классах», — сообщает ведомство.

При этом занятия в школах будут проходить в обычном формате. Уроки по физкультуре проводятся в зале. Решение о режиме работы учреждения отдельно принимает каждый муниципалитет. Инициатором отмены занятий может также выступить администрация школы. О том, как будет работать учреждение, родителям должны сообщить руководство организации и классные руководители.

На текущей неделе синоптики пообещали арктическое вторжение и 40-градусный мороз в Пермском крае. Сильные морозы начнутся с четверга и продлятся до понедельника. В краевой столице возможно понижение столбика термометра до -35°.





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