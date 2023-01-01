Алёна Бронникова Из-за грядущих морозов в Прикамье отменили горнолыжные экспрессы В «Такман» и Губаху «Ласточки» не будут курсировать 9 и 10 декабря Поделиться Твитнуть

фото: АО "Пермская пригородная компания"

В Пермском крае на ближайшие выходные 9 и 10 декабря отменили рейсы «Ласточек» на горнолыжные курорты «Губаха» и «Такман». Об этом сообщили в «Пермской пригородной компании».

«Первые рейсы горнолыжных экспрессов перевезли 763 пассажира за пару дней на двух направлениях — в Губаху и Чусовой. В ближайшие выходные рейсы отменены из-за низких температур в Перми и на курортах. Синоптики обещают до -30°…-37°», — пишет пресс-служба компании в сообществе «Пермская электричка» ВКонтакте.

Напомним, эта неделя ожидается в Пермском крае аномально холодной из-за масштабного арктического вторжения. Сильные морозы начнутся с четверга и продлятся до понедельника. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до -35°... -40°.

В связи с морозами в Чусовом отменён третий этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен был состояться с 9 по 12 декабря. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил создать краевой оперативный штаб по ЖКХ. Коммунальные и дорожные службы будут работать в усиленном режиме. В минобре напомнили, что при низких температурах можно не отправлять детей в школу.





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