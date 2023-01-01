Пермский край возглавил топ перспективных направлений для горнолыжного отдыха В сезон в регионе открывается более 20 горнолыжных комплексов Поделиться Твитнуть

Курорт «Губаха»

gubahasport59.ru

Пермский край занял первую строчку среди пяти самых перспективных мест для горнолыжного отдыха в России. Об этом сообщает МТС Travel. В список также вошли Красноярский и Хабаровский край, Мурманская и Свердловская область.

В Пермском крае, на востоке которого находятся Уральские горы с высотами до 1300—1500 метров, в течение сезона открывается более 20 горнолыжных комплексов. Самым крупным и известным из них является комплекс «Губаха». Востребованы также «Такман», «Полазна», «Иван-гора», «Ашатли парк» и «Жебреи».

Согласно данным МТС Travel, средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах в Перми в предстоящем зимне-весеннем сезоне составляет около 3 тыс. руб. в сутки для двух человек.

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