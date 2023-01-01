Максим Артамонов Фестиваль «Просвет» в Перми откроет мультимедийное шоу Ежегодное событие состоится в эти выходные Поделиться Твитнуть

С 9 по 10 декабря в Перми будет проходить фестиваль «Просвет» (+0). В этом году его основная тема — «Искусство будущего». Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

По данным организаторов, все площадки, где планируется провести мероприятия, будут находиться в шаговой доступности друг от друга. В этом году будут задействованы музей «Россия — моя история», «Завод Шпагина» и территория, которая расположены рядом с ним.

Старт фестивалю даст 6-часовое мультимедийное и музыкальным шоу — оно пройдёт в первый день, 9 декабря, на территории «Завода Шпагина» (литера А). Вход на мероприятие будет возможен со стороны ул. Советской. Начало запланировано на 18:00.

На фестивале выступят мультиинструменталист и электронный продюсер Long Arm, GEJU, современный композитор, продюсер и исполнитель из России AZAMAT, а также дуэт Fake Mood и др.

Вход на музыкальное шоу бесплатный, но для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте 300-летия Перми или на сайте фестиваля «Просвет».

Посетителей фестиваля ждёт также знакомство с диджитал-искусством в двух цехах «Завода Шпагина»: в «Точке кипения» 9 и 10 декабря с 12:00 до 23:00 и на фудмоле 9 декабря с 12:00 до 23:00. Также будет показана уличная инсталляция на парковке у «Завода Шпагина» в течение двух дней, с 15:00 до 23:00.

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