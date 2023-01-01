Максим Артамонов Аяз Шабутдинов уволен с должности директора «Лайк Центра» Миллиардер из Пермского края остаётся в СИЗО до 16 декабря Поделиться Твитнуть

Аяз Шабутдинов

ТАСС

Бизнес-тренера из Куеды Аяза Шабутдинова уволили с поста директора «Лайк Центра». Об этом пишет telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

При этом сам центр продолжает работу по всей стране, и теперь сетью будет руководить экс-глава по сервису Никита Ельцов. Шабутдинова заменили на Ельцова, чтобы организация продолжала функционировать, отмечает издание.

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября. Бизнес-тренеру инкриминируют восемь эпизодов по факту мошенничества, совершённого организованной группой в крупном размере. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину он не признаёт. По версии прокуратуры, вместе с соучастниками он использовал подконтрольные компании, включая «Лайк Центр» на Пресненской набережной, для продажи курсов, тренингов и вебинаров, обещающих покупателям создание успешного бизнеса и получение высоких доходов. Бывшие участники курсов уже подали 70 исков против «Лайк Центра», ещё более 150 заявлений находятся на стадии рассмотрения перед судом.

Шабутдинов сравнил свое содержание в СИЗО с отпуском, заявив, что без телефона и соцсетей в какой-то степени чувствует себя даже лучше, чем на воле.

В конце ноября Московский городской суд рассмотрел апелляцию адвокатов бизнес-тренера. Аязу Шабутдинову продлили срок содержания под стражей до 16 декабря. Кроме того, на него было подано ещё 12 заявлений в полицию от пострадавших.

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