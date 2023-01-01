В Москве задержали блогера из Пермского края Аяза Шабутдинова Его подозревают в мошенничестве при продаже курсов для бизнесменов Поделиться Твитнуть

Аяз Шабутдинов / фото: samsebegu.ru

Предприниматель и блогер Аяз Шабутдинов из Пермского края задержан в Москве. Как сообщает телеканал «360°», Шабутдинова заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

По данным источника телеканала, блогер прилетел в столицу из-за границы и отправился не домой, а в съёмные апартаменты, где и произошло задержание. Операцию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.

Аяз Шабутдинов ранее жил в посёлке Куеда. В 2012 году основал сеть хостелов Like Hostel, позже запустил ещё несколько проектов под брендом Like. В 2015 году в составе холдинга открылась бизнес-школа «Like Центр» в Москве. По информации на сайте школы, там проходят различные курсы и марафоны для предпринимателей, которые могут помочь им «найти партнеров по бизнесу, узнать точки роста и увеличить доход твоего бизнеса». Предприниматель также ведёт в соцсети «ВКонтакте» свой блог «Из Куеды», где даёт «инструкцию, как стать миллионером». Сегодня у блога 646 тыс. подписчиков. Помимо этого, Шабутдинов развивает личные страницы в нескольких соцсетях, на которые в общей сложности подписаны более 2 млн человек.

По итогам 2022 года Аяз Шабудтинов вошёл в число самых высокооплачиваемых блогер России. По данным аналитиков Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и сервиса аналитики и управления социальными сетями LiveDune, он заработал за год 600 млн руб. Для сравнения: доход Елены Блиновской оценивался в 450 млн руб.

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