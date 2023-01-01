Елена Синица Блогер из Пермского края попал в число самых богатых За 2022 год Аяз Шабутдинов заработал 600 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: Top Peoples

Доходы российских блогеров за 2022 год возросли на 24%. В числе самых высокооплачиваемых оказался и блогер из Пермского края. Такие данные приводят аналитики Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и сервиса аналитики и управления социальными сетями LiveDune.

Как пишут «Известия», больше всего за прошлый год заработали Валерия Чекалина (более 1 млрд руб.), Александра Митрошина (650 млн), Аяз Шабудтинов (600 млн), Оксана Самойлова (500 млн), Гоар Аветисян (500 млн), Елена Блиновская (450 млн), Виктория Боня (250 млн), Инна Тлиашинова (200 млн) и Надин Серовская (150 млн).

Аяз Шабутдинов родился в Ижевске. Но когда ему было 4 года, семья переехала в п. Куеда (Пермский край). Как уточняет Top Peoples, Аяз был вторым ребёнком в семье. С 1 по 9 класс он учился в местной поселковой школе № 1. После 9-го класса вновь переехал в Ижевск.





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