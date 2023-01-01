Алёна Бронникова Суд оставил Аяза Шабутдинова под арестом Блогер из Прикамья обвиняется в особо крупном мошенничестве Поделиться Твитнуть

Аяз Шабутдинов

ТАСС

Московский городской суд 22 ноября рассмотрел апелляцию адвокатов бизнес-тренера из Пермского края Аяза Шабутдинова на арест по делу о мошенничестве. По итогам заседания было решено оставить обвиняемого в СИЗО до 16 декабря.

Как сообщили РИА «Новости», защита блогера просила о смягчении меры пресечения и выразила готовность внести залог 15 млн руб. Ранее на заседании Таганского районного суда адвокат Никита Апаликов отмечал, что общий размер ущерба, нанесённого его клиентом, оценивается в 4 млн руб., и предложил освободить Аяза под залог в размере этой суммы или ограничиться домашним арестом в квартире его гражданской жены в Подмосковье.

По его словам, около тысячи учеников Шабутдинова обратились в суд с просьбой о его освобождении. Судья Сергей Артёмов ознакомился с несколькими ходатайствами, однако оставил жалобу адвокатов без удовлетворения.

Сам Шабутдинов принимал участие по видеосвязи. По данным telegram-канала SHOT, заключённый устроил одиночный пикет в СИЗО-2, выйдя на связь с плакатом «Предприниматель». В течение заседания он был немногословен и сообщил, что очень скучает по детям.

Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября, его обвинили в совершении восьми преступлений по факту мошенничества, совершённом организованной группой в крупном размере. Бизнес-тренеру грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину он не признаёт. По версии прокуратуры, вместе с соучастниками он использовал подконтрольные компании, включая «Лайк Центр» на Пресненской набережной, для продажи курсов, тренингов и вебинаров, обещающих покупателям создание успешного бизнеса и получение высоких доходов. Бывшие участники курсов уже подали 70 исков против «Лайк Центра», ещё более 150 заявлений находятся на стадии рассмотрения перед судом.

На прошлой неделе Аяз поделился со СМИ своими эмоциями от пребывания в СИЗО. Нахождение под арестом он сравнил с отпуском и отметил, что без телефона и соцсетей в какой-то степени чувствует себя даже лучше, чем на воле.

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