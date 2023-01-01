Алёна Бронникова Арестованный блогер из Прикамья Аяз Шабутдинов назвал своё пребывание в СИЗО отпуском Под стражу его заключили до 16 декабря Поделиться Твитнуть

Аяз Шабутдинов

ТАСС

Арестованный по обвинению в мошенничестве блогер из Пермского края Аяз Шабутдинов назвал своё пребывание в СИЗО отпуском. И рассказал, что без телефона и соцсетей он ощущает себя в некотором смысле лучше, чем на свободе.

«Чувствую себя хорошо, в чём-то даже лучше, чем на воле. Понял, что на воле свободно твоё тело. А в СИЗО — свободен твой ум, ничего его не отвлечёт. Нет телефона, нет соцсетей. Ум на свободе», — заявил заключённый «Известиям».

Он выразил признательность людям, присылающим ему в ежедневных письмах слова поддержки, и сказал, что не успевает отвечать всем. Кроме того, сейчас он читает произведения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Книгой с ним поделились сокамерники.

Заведение уголовного дела стало для Шабутдинова неожиданностью. По его словам, он вёл свой бизнес с соблюдением всех законов. При этом большую часть прибыли, которая на самом деле может достигать 300 млн руб., составляют дивиденды, которые направляются инвесторам, на развитие компании, а также на строительство кампусов для предпринимателей в разных регионах страны.

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября по обвинению в совершении восьми преступлений по факту мошенничества, совершённом организованной группой в крупном размере. Бизнес-тренеру грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину он не признаёт. Меру пресечения в виде ареста до 16 ноября ему избрал Таганский суд Москвы 4 ноября.

По версии прокуратуры, Шабутдинов и его соучастники, используя подконтрольные компании, включая «Лайк Центр» на Пресненской набережной, продавали курсы, тренинги и вебинары, обещающие покупателям создание успешного бизнеса и получение высоких доходов. Бывшие участники курсов уже подали 70 исков против «Лайк Центра», ещё более 150 заявлений находятся на стадии рассмотрения перед судом.

Ранее адвокат заключённого рассказал о пребывании блогера в СИЗО. Он сообщил, что Шабутдинов встретил там единомышленников и интересных людей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.